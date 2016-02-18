Lassa reklamında Arda Turan başrolde oynayacak!

Milli futbolcu Arda Turan, takımı Barcelona'nın 4 branşta isim ve forma sponsoru olan Lassa'nın ilk global reklam filminin başrolünü oynadı. Reklam filmi 54 ülkede yayınlanacak.





1 MİLYAR KİŞİ ARDA'YI İZLEYECEK

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Arda Turan, takımı Barcelona'nın 4 branşta isim ve forma sponsoru olan Lassa'nın ilk global reklam filminin başrolünü oynadı. Bu akşamdan itibaren Türkiye'deki TV kanallarında ve Eurosport'un uydu aracılığıyla direkt yayın yaptığı 54 ülkede aynı anda izlenebilecek olan reklam filmi 1 milyara yakın insana ulaşacak.

SUAREZ, NEYMAR DA ROL ALDI

Filmde Arda'nın takım arkaraşları Gerard Pique, Luis Suarez, Neymar Jr. ve Ivan Rakitic'in yanı sıra Barcelona basketbol takım kaptanı Juan Carlos Navarro ile hentbol takım kaptanı Victor Tomas da rol alıyor.