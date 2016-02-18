Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lassa reklamında Arda Turan başrolde oynayacak!

Arda Turan, Bаrcеlоnа'nın Lаssа'nın ilk glоbаl reklam filminin bаşrоlünü оynаdı. 54 ülkеdе аynı аndа izlеnеbilеcеk olan reklam filmi 1 milyаrа yаkın insаnа ulаşаcаk

Lassa reklamında Arda Turan başrolde oynayacak!

 Milli futbolcu Arda Turan, takımı Barcelona'nın 4 branşta isim ve forma sponsoru olan Lassa'nın ilk global reklam filminin başrolünü oynadı. Reklam filmi 54 ülkede yayınlanacak.


1 MİLYAR KİŞİ ARDA'YI İZLEYECEK

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Arda Turan, takımı Barcelona'nın 4 branşta isim ve forma sponsoru olan Lassa'nın ilk global reklam filminin başrolünü oynadı. Bu akşamdan itibaren Türkiye'deki TV kanallarında ve Eurosport'un uydu aracılığıyla direkt yayın yaptığı 54 ülkede aynı anda izlenebilecek olan reklam filmi 1 milyara yakın insana ulaşacak.

SUAREZ, NEYMAR DA ROL ALDI

Filmde Arda'nın takım arkaraşları Gerard Pique, Luis Suarez, Neymar Jr. ve Ivan Rakitic'in yanı sıra Barcelona basketbol takım kaptanı Juan Carlos Navarro ile hentbol takım kaptanı Victor Tomas da rol alıyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaArda Turan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.