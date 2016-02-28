Lampard eski takımını yerden yere vurdu!

Frank Lampard, New York City FC'de olduğu için mutlu olduğunu söylerken, en beğendiği genç İngiliz oyuncuyu da açıkladı.

''CHELSEA'NİN DURUMU GÜLÜNÇ''

''Chelsea'nin aldığı yenilgilerden beni endişelendirmiyor. Benim hayatım şu an burada. Ama Chelsea'nin durumunun benim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Ligde 11. sırada olmak rezalet. İlk 4 içinde olmaları gerekiyordu.''

"Dele Alli'yi izlemeyi çok seviyorum"

''Daha çok orta saha oyuncularına dikkat ediyorum. Dele Alli'yi izlemeyi çok seviyorum. Genç ve fantastik bir isim.''