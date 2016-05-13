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La Liga şampiyonu için Geriye Sayım Başladı son 90 Dakika!
İspanya La Liga liginde en kritik 90 dakika maçları oynanacak. La Liga'da bu sene şampiyonluğa ulaşan takım 90 dakikalık maç bitiminde belli olacak. Detaylar haberimizde.
13 Mayıs 2016 Cuma 12:13
Atletico Madrid'in geçen hafta deplasmanda Levante'ye yenilip şampiyonluk umutlarını tüketmesinin ardından La Liga'da son haftaya girildiğinde şampiyonluk yarışı 88 puanla lider Barcelona ve 87 puanla 2. sıradaki Real Madrid arasında geçecek. Her iki takımın da son hafta maçları TSİ 18.00'de başlayacak. Barcelona, Granada'ya, Real Madrid de Deportivo'ya konuk olacak. La Liga'da kalmayı geçen hafta deplasmanda Sevilla'yı 4-1 yenerek garantileyen Granada, şampiyonluk için sahaya çıkacak Barcelona karşısında çok daha rahat olacak. Aynı şekilde ligde kalmayı garantileyen Deportivo da hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi finalini düşünen Real Madrid'i ağırlayacak. Barcelona, rakibini yenmesi ya da Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Real Madrid, şampiyonluk için Barcelona'nın puan kaybını bekleyecek.
En çok şampiyonluk yaşayan Real Madrid
La Liga tarihinde en çok şampiyonluğu 32 kezle Real Madrid yaşadı. Madrid ekibini 23 kezle Barcelona takip etti. Katalan takımı 2009'dan bu yana son 7 sezonun 5'inde şampiyon olarak büyük bir çıkış yakaladı. Şimdiye kadar ulaştığı lig şampiyonluklarının 9'unu son hafta ilan eden Barcelona'nın, bunlardan 5'inde en büyük rakibi bu sezonki gibi Real Madrid oldu. İspanya'nın iki büyük ekibi arasında hafızalarda kalan en büyük şampiyonluk yarışları ise 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarına denk geliyor. Her iki sezonda da son hafta Real Madrid'e yenilmeyen Tenerife, Barcelona'nın şampiyon olmasını sağlamıştı. Arda Turan 2. şampiyonluğuna ulaşabilir
Barcelona forması giyen Arda Turan, takımı şampiyon olması halinde kariyerinde 2. kez La Liga şampiyonluğuna ulaşacak.
Arda daha önce 2013-2014 sezonunun son haftasında deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kalan o dönemki takımı Atletico Madrid ile şampiyonluk sevinci tatmıştı. Avrupa biletleri sahiplerini buldu
La Liga'da son hafta öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belirlendi. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid direkt katılacak. Dördüncü sıradaki Villarreal ise Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçı oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Mayıs'ta Liverpool'a karşı oynayacağı final maçını kazanması halinde Sevilla da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alacak. İspanya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde ise Celta ve Athletic Bilbao takımları temsil edecek. İki takım daha veda edecek
Ligden düşecek takımlar ise 15 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar sonunda netleşecek. Levante'nin dışında 2. lige düşecek diğer iki takım, Sporting Gijon (36), Getafe (36) ve Rayo Vallecano (35) arasından belirlenecek. Pazar günü TSİ 20.30'da Real Betis-Getafe, Sporting Gijon-Villarreal, Rayo Vallecano-Levante maçları oynanacak.
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