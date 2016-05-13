La Liga şampiyonu için Geriye Sayım Başladı son 90 Dakika!

En çok şampiyonluk yaşayan Real Madrid

Arda daha önce 2013-2014 sezonunun son haftasında deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kalan o dönemki takımı Atletico Madrid ile şampiyonluk sevinci tatmıştı. Avrupa biletleri sahiplerini buldu

La Liga'da son hafta öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belirlendi. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid direkt katılacak. Dördüncü sıradaki Villarreal ise Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçı oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Mayıs'ta Liverpool'a karşı oynayacağı final maçını kazanması halinde Sevilla da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alacak. İspanya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde ise Celta ve Athletic Bilbao takımları temsil edecek. İki takım daha veda edecek

Ligden düşecek takımlar ise 15 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar sonunda netleşecek. Levante'nin dışında 2. lige düşecek diğer iki takım, Sporting Gijon (36), Getafe (36) ve Rayo Vallecano (35) arasından belirlenecek. Pazar günü TSİ 20.30'da Real Betis-Getafe, Sporting Gijon-Villarreal, Rayo Vallecano-Levante maçları oynanacak.





Barcelona forması giyen Arda Turan, takımı şampiyon olması halinde kariyerinde 2. kez La Liga şampiyonluğuna ulaşacak.