La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor

İspanya Ligi’nde nefes kesen şampiyonluk yarışı, bu akşam oynanacak son hafta maçlarıyla belli olacak. La Liga’da geçen hafta 3 takım Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid zirve için iddialıydı. Barcelona, Espanyol’u 5-0, Real Madrid de Valencia’yı 3-2 mağlup etti.



Ancak Atletico, Levante’ye 2-1 kaybetti ve 86 puanla üçüncü sıraya düşerek yarış dışı kaldı. Şu an Arda Turan’lı Barça 88 puanla lider durumda yer alıyor, Real de 1 puan gerisinde onu takip ediyor. Katalanlar, saat 18.00’de ligde düşme iddiası bulunmayan Granada’nın konuğu olacak. Karşılaşma Lig TV4’ten ekranlara gelecek. Diğer tarafta Real yine aynı saatte, 39 puanlı 16. sıradaki Granada gibi sıkıntılı bir konumda olmayan 42 puanlı 13. Deportivo’nun karşısına çıkacak. Bu mücadele de Digitürk’ten yayınlanacak.

Barça’da prim: 300 bin Euro

Barcelona kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak yenilir ya da berabere kalırsa, Real’in Deportivo’ya yenilmesine ya da berabere kalmasına bakacak. Puan eşitliği halinde ikili averaja bakılan İspanya’da Barça, rakibini 4-0 yendi ve 2-1 kaybetti. Bu yüzden Arda ve arkadaşları, bu açıdan da avantajı elinde bulunduruyor. Ayrıca Barça yönetiminin, şampiyonluğun kazanılması halinde oyunculara kişibaşı en az 300 bin Euro (1.007.640 TL) prim dağıtacağı öne sürüldü. Real cephesinde de ise henüz buna benzer bir prim haberi gündeme gelmedi.