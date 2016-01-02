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L'Equipe Gazetesinden Ronaldo'ya büyük şok

Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden L'Equipe'nin hazırladığı 2015'in en iyi futbolcuları listesinde Real Madrid'in başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu Barcelona'nın 3 futbolcusundan sonra yer vermesi gündem oldu

L'Equipe Gazetesinden Ronaldo'ya büyük şok

 2015'in en iyi oyuncularının belirtildiği listede Barcelona'nın 3 yıldızı Messi, Neymar ve Suarez sırasıyla ilk 3'te yer aldılar. 

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise dördüncü sırada gösterildi. Avrupa'nın birçok spor medyası kuruluşu ise L'Equipe'in seçimlerine kayıtsız kalmadı ve haberi"L'Equipe, Ronaldo'yu tanımadı" başlıklarıyla verdi. 

Hatırlanacağı üzere Cristiano Ronaldo, 2013 ve 2014 yıllarında FIFA Altın Top ödülünü kazanarak yılın futbolcusu seçilmişti. Ronaldo'dan önce ise ödülü 4 kez üst üste Lonel Messi kazanmıştı.

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