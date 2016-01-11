Kweuke transfer iddiaları hakkında konuştu

Yeşil mavili formayla 3 yılda 33 gole ulaşan forvet oyuncusu Kweuke, devre arasında Galatasaray’a transfer olacağı iddiaları ile ilgili olarak DHA’ya (Doğan HaberAjansı) açıklamalarda bulundu. Transfer işleriyle ilgilenmediğini, konuyu menajerinin takip ettiğini ifade eden Kweuke, "Çaykur Rizespor’un başarısı için çalışıyorum. Galatasaray’dan bana iletilmiş bir teklif yok. Sezon sonuna kadar da Çaykur Rizespor’dayım" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: "YAZILANLARI HAYRETLE OKUYORUM"



Kweuke transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman ise şöyle konuştu:



"Ben de yazılanları hayretle okuyorum. Mustafa Denizli ile ne zaman Kweuke konusunu konuştuğumu kendi kendime soruyorum. Sinan Gümüş’le ilgili yazılanlar var. Bu ben miyim, diyorum. Böyle bir şey ne konuştum, ne de haberim var. Uzaktan yakından ilgisi yok. Birileri birşeyler yazıyor" diye konuştu.



"TAKIMA ACİLEN ORTA SAHA OYUNCUSU LAZIM"



Yapılacak transferler ilgili değerlendirmelerde bulunurken stoper ve orta saha oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, bu konuda şunları söyledi:



"Orta saha oyuncusunu çok acil almalıyız. Bu transferi kalp nakli gibi düşünmeliyiz. Suni teneffüsle olmaz. Takımı oynatan, iyi korner, frikik, ölü topları iyi kullanabilen özellikte bir oyuncuyu, paradan fedakarlık yaparak almamız lazım. Ligde altımızdaki takımlar küme düşmek istemiyor ve transferler yapıyor. Yapacakları takviyelerle bizimle yarışmak istiyorlar. Biz bu yarışma içerisinde yerimizde sayarsak arkadakiler gelir seni geçer, ne olduğunu bile anlamazsın. Teşhisi yaptık. Bu takıma orta saha oyuncusu almak zorundayız. Teşhisi yaptık ve tedaviyi uygulamamız lazım. Teşhisi yap, tedaviyi uygulama. O zaman bu iş olmaz. Lig başlarken bu oyuncunun takımda olması lazım. Türkiye’deki transferler maalesef son güne kadar sürüyor. Lig maçına kadar bunu halledersek başarımız olur.