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Kweuke attığı gole sevinirken sakatlandı

Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Leonard Kweuke attığı gol sonrasında sevinç yaşarken sakatlandı ve yerini başka bir arkadaşına bıraktı

Kweuke attığı gole sevinirken sakatlandı

 Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'la Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 64. dakikasına 2-1 geride giren ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Leonard Kweuke maça dengeyi getirirken, gol sonrası takım arkadaşı Ludovic Sylvestre ile gol sevincini yaşayan Kamerunlu futbolcu sakatlık geçirdi.



Sol üst arka adelesini tutup kendisini bir anda yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu, saha içinde tedavi gördükten sonra bir süre oyuna devam etse de saha içerisinde acı çektiği yüzünden okunan Kweuke, 75. dakika yerini Teddy Chevalier'e bıraktı.

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Léonard Kweuke
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