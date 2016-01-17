Kweuke attığı gole sevinirken sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'la Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 64. dakikasına 2-1 geride giren ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Leonard Kweuke maça dengeyi getirirken, gol sonrası takım arkadaşı Ludovic Sylvestre ile gol sevincini yaşayan Kamerunlu futbolcu sakatlık geçirdi.



Sol üst arka adelesini tutup kendisini bir anda yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu, saha içinde tedavi gördükten sonra bir süre oyuna devam etse de saha içerisinde acı çektiği yüzünden okunan Kweuke, 75. dakika yerini Teddy Chevalier'e bıraktı.