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Kura Çekildi İşte 4 Büyüklerin Grubundaki Rakipleri
Türkiye ziraat kupası grup aşamalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belli oldu ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık yapılacak grup maçları sonunda ilk iki takım bir üst tura yükselmeye hak kazanacak
07 Aralık 2015 Pazartesi 15:13
Türkiye ziraat kupası grup aşamalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belli oldu ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık yapılacak grup maçları sonunda ilk iki takım bir üst tura yükselmeye hak kazanacak
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup mücadelesinin kura çekimi yapıldı. Gruplarda ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık'ta yapılacak.
İLK İKİ SIRAYI ALAN TAKIMLAR SON 16'YA YÜKSELECEK
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren 5 takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor gruplara doğrudan katılırken, geri kalan 27 takım eleme maçları sonucunda belli oldu. Kupada grup aşamasında 4'erli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Maçlar sonucu gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Amed Sportif
B GURUBU: Bursaspor, Eskişehirspor, Boluspor, Büyük Çekmece Tepecikspor
C GRUBU: Beşiktaş, Karabükspor, 1461 Trabzon, Sivas Belediyespor
D GRUBU: Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Bucaspor, Aydın 1923
E GRUBU: Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Karşıyaka, Kastamonuspor 1966
F GRUBU: Trabzonspor, Gaziantepspor, Adanaspor, Nazilli Belediyespor
G GRUBU: Etimesgutspor, İnegölspor, Kayserispor, Konyaspor
H GRUBU: Antalyaspor, Giresunspor, Tuzlaspor, Fenerbahçe
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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