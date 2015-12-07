Kura Çekildi İşte 4 Büyüklerin Grubundaki Rakipleri

Türkiye ziraat kupası grup aşamalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belli oldu ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık yapılacak grup maçları sonunda ilk iki takım bir üst tura yükselmeye hak kazanacak

07 Aralık 2015 Pazartesi 15:13