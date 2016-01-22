Kupada zorlu mücadelenin galibi Antalyaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. haftasında Giresunspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Kadir'in uzun pasında ceza sahası içinde Emre Can, Emre Akbaba'yı yere düşürünce hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Diarra topu dışarı gönderdi.
23. dakikada Inkoom'un ceza sahasına yaptığı ortada defansın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Luis Francisco'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
MBILLA SKORU BELİRLEDİ
71. dakikada Antalyaspor'un sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mbilla'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu şekilde sona erdi.