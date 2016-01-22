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Kupada zorlu mücadelenin galibi Antalyaspor oldu

Dün akşam oynanan kupa maçında Antalyaspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı, birde penaltı kaçıran Antalyaspor Mbilla'nın attığı golle 1-0 galip geldi

Kupada zorlu mücadelenin galibi Antalyaspor oldu

 Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. haftasında Giresunspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.


MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Kadir'in uzun pasında ceza sahası içinde Emre Can, Emre Akbaba'yı yere düşürünce hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Diarra topu dışarı gönderdi.

23. dakikada Inkoom'un ceza sahasına yaptığı ortada defansın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Luis Francisco'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

MBILLA SKORU BELİRLEDİ

71. dakikada Antalyaspor'un sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mbilla'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu şekilde sona erdi.
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