Kupada mutlu sona Manchester City ulaştı!

Manchester ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarını 3-1 kazanarak, kupanın sahibi oldu.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 86 bin 206 futbolseverin tribünden takip ettiği final maçında Alman teknik adam Jurgen Klopp ile ilk kupasını almak isteyen Liverpool, son sezonunda kupayla veda etmek isteyen Manuel Pellegrini yönetimindeki Manchester City ile mücadele etti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 49. dakikasında Manchester City öne geçti. Ceza alanına sağ taraftan giren Fernandinho, açısı daralmasına karşın yaptığı vuruşla kaleci Mignolet'yi mağlup etti ve Manchester ekibi 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bu yarıda rakip kalede yakaladığı önemli pozisyonlardan yararlanamayan Manchester City karşında Liverpool maç boyunca elde ettiği ilk isabetli şutta golü buldu. Sağ taraftan ceza alanına giren Sterling'in ortaladığı topa Lallana'nın vuruşunda direkten dönen meşin yuvarladığı müsait pozisyondaki Brezilyalı futbolcu Coutinho tamamladı ve skora denge geldi.

2005 ve 2012 yıllarında oynadığı son iki final maçı da uzatmalara giden Liverpool, bu final maçını da Coutinho'nun golüyle uzatmalara taşıdı. Büyük heyecana sahne olan ve iki takımın da gole çok yaklaştığı bu bölümde skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

İlk atışı Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'la gole çeviren Liverpool, Fernandinho'nun topu direğe nişanlamasıyla avantaj sağladı. Manchester City kalecisi Caballero, Lucas, Coutinho ve Lallana'nın atışlarında gole izin vermezken, Navas, Agüero ve Yaya Toure atışları gole çevirerek kupayı Manchester ekibinin kazanmasını sağladı.

Tarihinde 1970, 1976 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götüren Manchester City, son üç yılda ikinci kez Lig Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. Sezon sonunda koltuğunu Pep Guardiola'ya bırakacak Şilili teknik adam Pellegrini, bu sezon ilk kupasını kazandı.

Klopp ile ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, Federasyon Kupası'nda West Ham United'a elenen Liverpool ise Wembley Stadı'nda kupa hedefine uzanamadı.