Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kupada Kayserispor fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor Etimesgut Belediyespor karşısında 5-2 gibi net bir skorla 3 puanın sahibi oldu

Kupada Kayserispor fırtınası

 Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun 3. hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor, sahasında Kayserispor'a 5-2 mağlup oldu.

STAT: Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk

HAKEMLER: Adem Elgörmüş xx, Özcan Çiçek xx, Ramazan Onat xx

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Mert x, İsmail x, Emrah xx, Tugay xx, Selçuk x, Hüseyin x, Haydar x (Temel Taşkın dk. 71 x), Halil İbrahim Can xx (Ahmet Üner dk. 62 x), Taner x (Furkan Safi dk. 46 x), Mehmet xx, Halil İbrahim Cenik xx

YEDEKLER: Sercan Yılmaz, Erkut Başkaya, Umut Koray Öz, Mehmet Fuat Gölbaşı

TEKNİK DİREKTÖR: Taner Öcal

KAYSERİSPOR: Kayacan xx, Berkan xx, Cüneyt xx, Marko xxx, Cem Can xx, Diego Lopes xxx, Diego Biseswar xx (Ömer dk. 62 x), Samba Sow xxx, Srdjan xxx, Sinan xxx, Oğulcan xxx (Deniz dk. 46 xx)

YEDEKLER: Abdulaziz, Larys, Mustafa, Zeki, Yakubu

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

GOLLER: Diego Lopes (dk. 26), Oğulcan (dk. 45), Deniz Türüç (dk. 60), Sinan (dk. 71 pen. ve 89) Sinan (Kayserispor), Halil İbrahim Cenik (dk. 32 pen.), Furkan Safi (dk. 79), (Etimesgut Belediyespor)

KIRMIZI KART: Mehmet Atik (dk. 45) (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Cenk, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor), Sinan Bakış, Marko Simic (Kayserispor)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
KayserisporEtimesgut Belediyespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.