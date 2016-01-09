Kupada Kayserispor fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun 3. hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor, sahasında Kayserispor'a 5-2 mağlup oldu.
STAT: Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk
HAKEMLER: Adem Elgörmüş xx, Özcan Çiçek xx, Ramazan Onat xx
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Mert x, İsmail x, Emrah xx, Tugay xx, Selçuk x, Hüseyin x, Haydar x (Temel Taşkın dk. 71 x), Halil İbrahim Can xx (Ahmet Üner dk. 62 x), Taner x (Furkan Safi dk. 46 x), Mehmet xx, Halil İbrahim Cenik xx
YEDEKLER: Sercan Yılmaz, Erkut Başkaya, Umut Koray Öz, Mehmet Fuat Gölbaşı
TEKNİK DİREKTÖR: Taner Öcal
KAYSERİSPOR: Kayacan xx, Berkan xx, Cüneyt xx, Marko xxx, Cem Can xx, Diego Lopes xxx, Diego Biseswar xx (Ömer dk. 62 x), Samba Sow xxx, Srdjan xxx, Sinan xxx, Oğulcan xxx (Deniz dk. 46 xx)
YEDEKLER: Abdulaziz, Larys, Mustafa, Zeki, Yakubu
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
GOLLER: Diego Lopes (dk. 26), Oğulcan (dk. 45), Deniz Türüç (dk. 60), Sinan (dk. 71 pen. ve 89) Sinan (Kayserispor), Halil İbrahim Cenik (dk. 32 pen.), Furkan Safi (dk. 79), (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Mehmet Atik (dk. 45) (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim Cenk, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor), Sinan Bakış, Marko Simic (Kayserispor)