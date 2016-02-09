Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisar Belediyespor ile Galatasaray yarın Manisa'da karşılaşacak.



Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak Akhisar Belediyespor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Ege temsilcisinde sakatlıkları bulunan Grbic ile Mervan Çelik yarın forma giyemeyecek.

Saha zemini ile tepki çeken Manisa 19 Mayıs Stadı, 5 günde 4. maça ev sahipliği yapacak. 6 Şubat Cumartesi günü Manisaspor-Tarsus İdmanyurdu, bir gün sonra Akhisar Belediyespor-Trabzonspor ve dün de Göztepe-Şanlıurfaspor maçlarının oynandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın da Akhisar Belediyespor ile Galatasaray karşılaşacak.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la E Grubu'nda yer alan Akhisar Belediyespor, rakibiyle oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ege temsilcisi, grubu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlamış ve son 16 turunda Trabzonspor'u elemişti.