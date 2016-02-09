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Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!

Zirааt Türkiye Kupаsı çеyrеk finаl ilk mаçındа Akhisаr Bеlеdiyеspоr ile Galatasaray yarın Mаnisа'da kаrşılаşаcаk

Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisar Belediyespor ile Galatasaray yarın Manisa'da karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak Akhisar Belediyespor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Ege temsilcisinde sakatlıkları bulunan Grbic ile Mervan Çelik yarın forma giyemeyecek.

Saha zemini ile tepki çeken Manisa 19 Mayıs Stadı, 5 günde 4. maça ev sahipliği yapacak. 6 Şubat Cumartesi günü Manisaspor-Tarsus İdmanyurdu, bir gün sonra Akhisar Belediyespor-Trabzonspor ve dün de Göztepe-Şanlıurfaspor maçlarının oynandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın da Akhisar Belediyespor ile Galatasaray karşılaşacak.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la E Grubu'nda yer alan Akhisar Belediyespor, rakibiyle oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ege temsilcisi, grubu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlamış ve son 16 turunda Trabzonspor'u elemişti.
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GalatasarayAkhisar Belediyespor
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