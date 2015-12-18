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Kupa Maçında Zou Zheng'in Bacağı Kırıldı

Barcelona kupa maçında Evergrande'yi Luis Suarez'in attığı gollerle 3-0 geçti, maçın 35. dakikasında feci bir sakatlık yaşandı ve Zou Zheng'in ayağı kırıldı

Kupa Maçında Zou Zheng'in Bacağı Kırıldı
 Barcelona kupa maçında Evergrande'yi Luis Suarez'in attığı gollerle  3-0 geçti, maçın 35. dakikasında feci bir sakatlık yaşandı ve Zou Zheng'in ayağı kırıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Barcelona'nın, Çin takımı Guangzhou Evergrande'yi Luis Suarez'in attığı 3 golle, 3-0 mağlup ettiği maçın 35. dakikasında Evergrande'nin oyuncusu Zou Zheng'in bacağı kırıldı!
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BarcelonaZou ZhengEvergrande
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