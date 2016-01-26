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Kupa maçında Antalyaspor karşısında 4 eksik!

Antalyaspor ile kupada karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor, ligde liderlik konumunda bulunan sarı lacivertlilerde moraller yerinde

Kupa maçında Antalyaspor karşısında 4 eksik!

 Fenerbahçe, lider olarak üst tura yükselmeyi garantilediği Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Kupada yoluna kayıpsız devam eden ve 5'te 5 yaparak 15 puan toplayan sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile prestij maçına çıkacak. Grupta 10 puanla ikinciliği garantileyen Antalyaspor da son maçlar öncesi tur atlamayı başardı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Raul Meireles, Gökhan Gönül, Ertuğrul Taşkıran ve Abdoulaye Ba'nın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Grupta Tuzlaspor ve Giresunspor'u geride bırakarak üst tura yükselmeyi garantileyen iki takımın mücadelesi yarın 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Emre Altun yönetecek.

Grupta 2.haftada İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.

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FenerbahçeAntalyaspor
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