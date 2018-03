Kupa maçı sonrasında Şenol Güneş'ten kritik açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere kaldıkları 1461 Trabzon karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında oyun ve skordan memnun olmadığını söyledi.



''KAMUOYU BİZDEN GÜZEL FUTBOL BEKLİYOR''



Hazırlık dönemi sonrası ikinci yarının ilk resmi maçını oynadıklarını belirten Şenol Güneş, şunları söyledi:



"Yoğun tempodan geçtiğimiz gerçektir. Hem oyuncularımızın resmi müsabakadaki durumlarını görmek hem de maçı kazanmak istiyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı. Oyun ve skordan memnum değilim. Skorun telafisi olabilir. Ama oyun olarak burada daha güzel futbol oynayıp, taraftarlara iyi futbol izlettirmek, bizim gibi büyük takımlara yakışır. Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Ama futbolun temel felsefesi olan hücum zenginliğini az yaptık. Daha fazla yapmamız gerekirdi. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmemiz gerekirdi. Rakip 1-0'dan sonra savunmada kalıyorsa ve bu durumda pozisyon verip gol yiyorsak hala eksiğimiz var demektir. Düzelttiğimiz işleri bir daha yeni baştan alacağımız gerçeği var. Bütün oyuncuların kendilerine göre haklı sebepleri olabilir ama kamuoyu, futbolseverler bizden güzel futbol bekliyor. Beşiktaş olarak her resmi maçı kazanan takım olmak durumundayız."



EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ



Rakibi tebrik ettiğini de belirten Şenol Güneş, "1461 Trabzon, niyet, gayret ve konsantrasyon olarak üst seviyede oynadı. Kendi gücünde mücadele etti. Biz de kendi değerlerimizin biraz altında oynadık. Tabii ki iyi işler yapmaya çalışan oyuncular vardı, eksik olanlar vardı. Biz takım olarak yetenekli ve karakterli oyuncularımızın bu tip eksikliklerini düzeltme şansı olduğunu biliyoruz. Bunu da hep beraber düzeltip, çalışıp, geliştireceğiz" dedi.

"TRABZON FUTBOLU BİLEN VE ALKIŞLAYAN BİR ŞEHİRDİR"



Beşiktaş maçında tribünlerde bir önceki gün oynanan Trabzonspor-Adanaspor maçından daha fazla seyirci olmasının, Trabzonlu futbolseverlerin Beşiktaş'ın güzel futbolunu izlemeye geldikleri şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağı şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:



"Trabzon futbol kenti. Her ne kadar futbol kentinin daha fazla altyapı ve futbol tesisleri olması gerekirken, sosyo ekonomik sıkıntısı olan bir kent. Sosyal olarak da ekonomik olarak da daha iyi durumda olsa, buradan daha iyi futbolcular çıkacağını, daha iyi futbol oynanacağını beliyorum. Futbolu bilen, güzel futbolu alkışlayan bir kent. Zaman zaman duyduğumuz gerginlikler olmuştur. Ama onların arzu ettiği futbolu kim oynarsa oynasın, alkışlayacaklarını ve beğeneceklerini biliyorum. Bugün de onu izlemeye geldiklerini düşünüyorum. Bana da olan sevgileri vardı. Sevgi tek taraflı değil. Ben de onları seviyorum. Ama futbol fair-play içinde bir yarıştır. Ben büyük bir camianın başında görev yapıyorum. İşinizi düzgün yaptığınızda ona saygı duyan ve takdir eden bir taraftar olduğunu da bir kez daha gördük."



"DALGALANMA GEÇİRİYORUZ"



Güneş, takım olarak dalgalanma geçirdiklerini de vurgulayarak şunları söyledi:



"Bizim ilk yarıda bıraktığımız yerin üstünde olmamız gerekirken şu anda bir dalgalanma geçiriyoruz. Bunun adını konsantrasyon eksikliği veya yorgunluk koyabilirsiniz. Hiçbir mazeret, hiçbir oyuncumuzun, takımın veya benim olumsuz olmamızı gerektirmez. Havanın kötülüğünü, sahanın bozukluğunu, rakibi konuşabiliriz ama bunlara sığınarak gidemeyiz. Biz büyük takımız, büyük camiayız. Bizi izlemeye gelen tüm taraftarlara iyi şeyler sunmalıyız. Sahneye çıkan sanatçı sanatını en iyi şekilde icra etmeli. Eleştirimi yapıyorum ama biz en iyisini yapacağımızı biliyoruz. O yüzden de telafisi var diyorum."



"KİMSE KENDİNİ AS OLARAK GÖRMESİN"



Güneş, sözlerinin sonunda ise, "Biz hangi rakip olursa olsun üstünlük sağlayabileceğimizi biliyoruz. Bazı mevkilerde oynamayanları gördüm. Kendini kimse as olarak görmesin. Benim öyle bir kavramım yok. Uzun süre, 20 maç oynayıp, sonra oynamayan oyuncu da olabilir. İki maç oynamayıp, sonra devamlı oynayan oyuncu da olabilir. Bu benim değil, oyuncunun yapacağı iş. Biz sadece onları yerine koyuyoruz" ifadesini kullandı.