Kupa Avcısı Barcelona!

Son olarak Kral Kupası zaferi yaşayan İspanyol teknik adam, iki sezonda alabileceği toplam 9 kupadan 7'sini havaya kaldırdı.



Barcelona'daki ilk sezonunu rüya gibi geçiren Luis Enrique; La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bu sezona da UEFA Süper Kupa zaferiyle başlamış ve koleksiyonu Aralık ayındaki FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğuyla tamamlamıştı.



Bu sezon da yine duble yapıp hem La Liga hem de Kral Kupası şampiyonluğuna ulaşan Luis Enrique, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20. kez düzenlenen oylamada, 165 puan toplayıp rakiplerine fark atarak 2015 yılının en iyi teknik direktörü seçilmişti.



46 yaşındaki Luis Enrique; Guardiola (2009, 2011) ve Frank Rijkaard'dan (2006) sonra bu ödülü kazanan tarihteki 3. Barcelona teknik direktörü olmuştu.



İspanyol teknik adam, Barcelona'nın başındaki 122 resmi maçtan 96'sını galip kapatırken, sadece 13 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.



Katalan ekip; 1951-1952, 1952-1953, 1958-1959, 1997-1998, 2008-2009 ve 2014-2015 sezonlarından sonra kulüp tarihinde 7. kez sezonu hem lig hem de kupa şampiyonu olarak tamamladı.



TARİHE GEÇMİŞTİ



Luis Enrique; Orizaola (1961) ve Guardiola'dan sonra (2009) göreve başladığı ilk sezonunda Kupa 1'de finale kalan kulüp tarihindeki 3. teknik direktör olmuştu.



Futbolculuğu döneminde Real Madrid ve Barcelona formalarıyla büyük işlere imza atan Luis Enrique, İspanya Milli takımında ise 62 maçta sahaya çıkıp 12 gol atmıştı.



İspanya kariyerinde 3 La Liga, 3 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan eski forvet oyuncusu, 2008-2011 yılları arasında Barcelona B takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.