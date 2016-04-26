Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!

Ptt 1'inci Lig'den Süper Lig'e ulaşan ilk ekip olmayı garantileyen Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, sezon başında 'küme düşer' denilen takımının ligi şampiyonlukla tamamladığını söyledi.



"DESTEK VEREN VERMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şampiyonluğu Adana'ya armağan ettiklerini anlatan Akgül, yönetici, teknik kadro, futbol cular ve taraftarlar ile iyi bir aile oluşturduklarını ve bunun sonucunda başarıyı elde ettiklerini belirtti. Başkan Akgül, "Adanaspor iyi bir takım, iyi kadro, çok iyi arkadaş ve iyi bir aileyiz. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelince başarıda geliyor. Dolayısıyla Süper Lig'e çıktık diye çok büyük transferler yapacağız, çok büyük isimler alacağız diye bir şey yok. Kimse bizden böyle bir şey beklemesin. Ayağımızı sağlam basacağız. Biz bu kadroyu sezon başı kurduğumuzda herkes küme düşer diyordu ancak bugün Allah'a çok şükür şampiyon olduk. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olduk. Bize destek veren vermeyen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"AMATÖRDEN SÜPER LİG'E TAŞIDIK"

Takımı amatörden alıp, Süper Lig'e taşıdığını anlatan Başkan Akgül, şöyle konuştu:

"Biz güçlü bir camiayız. Amatörden alıp buralara kadar geldiğimiz için çok mutluyuz. 2 bin 500 taraftarımız bizi Gaziantep deplasmanında yalnız bırakmadı. Gaziantep'ten Adana'ya konvoy halinde geldik. Şehre giriş yapıp tesislere taraftarlarımızla girmek istedik. Ancak çok yoğundu. Şehirde inanılmaz bir coşku var. Adana halkına bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Umarım bu şampiyonluk Adana şehrini birleştirir."

"ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK"

Başarının sadece kendisinin olmadığını söyleyen başkan Akgül, "Yönetici arkadaşlarımız, ağabeyim Hamza Akgül, arkadaşlarım, dostlarım, ailem en kötü günümde bile yanımdan hiç ayrılmadılar. Bizi destekledikleri ve yalnız bırakmadıkları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adana'ya dönerken yolda basın sözcümüz Bülent Uzel ile aramızda bir konu konuştuk. 10 sene önce başladığımızda Şırnak, Batman deplasmanlarımız oluyordu ve bugün Gaziantep'den döndüğümüz yoldan gidip geliyorduk. Bugün ise şampiyon olmuş Süper Lig'e çıkmış bir takımın başkanı, yöneticileri, oyuncuları ve taraftarları olarak dönüyoruz. Çok duygusal anlar yaşadık" diye konuştu.

"BORÇSUZ OLARAK SÜPER LİG'E ÇIKTIK"

Takımda altyapı oyuncularını oynattığında eleştriler aldığını ifade eden Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün baktığımızda Adanaspor alt yapısında 3 tane çocuğumuz banko oynuyor. Ayrıca 9 tane altyapı oyuncumuz şuan A takımda. Sezon başı takımın başında bulunan alt yapı sorumlumuz Eyüp Arın'a ve transferlerde emeği geçen yurt dışında oyuncularımızı izleyen sayın Nurettin Koç'a ve daha sonrasında Engin hocama teşekkür ediyorum. 19 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladık. Takım olarak müthiş bir başarı. Umarım Adanaspor Süper Lig'de kalıcı olur. Adanaspor'da bugün ben varım, yarın başka birisi olabilir. Şirket olması Bayram Akgül'ün anlamına gelmiyor. Burada en önemli olan bir konu borçsuz bir şekilde Süper Lig'e çıkmamızdır. Şuan için kulüp olarak hiç borcumuz yok. Biz genç oyuncularımızdan bu takıma katkı koyan bu takımı şampiyonluğa taşıyan oyuncularımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ancak mutlaka ki takviyeler gerekecek ve olacaktır. Bunun ne kadar ve ne seviyede olduğuna teknik heyetimizle birlikte karar vereceğiz."