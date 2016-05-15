Küme Düşen Son 2 Takım Kim Olacak!

Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'ndan sonra lige veda edecek 2 ekip için 3 takım son haftada kritik maçlara çıkacak.

Ligin 32. haftasında Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen Medicana Sivasspor puanını 30'a çıkarıp, haftayı Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle kapatan Eskişehirspor 'u yakaladı. Çaykur Rizespor deplasmanından puansız dönen ve 33 puanda kalan Gaziantepspor da düşme ihtimali bulunan 3. ekip oldu.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR LİGDE KALDI

Kayserispor ve Çaykur Rizespor bu hafta aldıkları puanlarla lige tutunmayı başardı.

SON HAFTA NEFES KESECEK

Ligde gelecek hafta içinde oynanacak 34. ve son hafta müsabakalarında Eskişehirspor Gençlerbirliği deplasmanında puan ararken, Medicana Sivasspor Fenerbahçe'yi, Gaziantepspor da Antalyaspor'u konuk edecek.

PUAN EŞİTLİKLERİ

Spor Toto Süper Lig'e veda edecek 2 ekibin belli olacağı son haftada kümede kalan ekibi averaj belirleyebilir. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre sıralamada iki takımın puanları eşit olması halinde ilk önce iki takımın kendi aralarındaki müsabakalardaki puan üstünlüğüne veya gol averajına bakılıyor. Eşitliğin bu şartlarda da bozulmaması halinde iki takımın genel averajında üstün olan ekip, diğer takımı geride bırakıyor. Puan eşitliği 3 takım arasında söz konusu ise bu 3 ekibin kendi aralarındaki maçların sonuçlarına göre oluşturulan puan durumu sıralamayı belli ediyor.

LİGDE KALMA İHTİMALLERİ

Son hafta Antalyaspor'u ağırlayacak Gaziantepspor, karşılaşmadan en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı başaracak. Bu durumda lige veda eden ekipler Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor olacak. Son hafta Gaziantepspor'un yenilmesi, Medicana Sivasspor'un puan kaybetmesi ve Eskişehirspor'un kazanması halinde Gaziantepspor ve Eskişehirspor'un puanları eşitlenecek. Bu durumda Gaziantepspor ligde kalırken, Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor düşecek.

ESKİŞEHİRSPOR'UN LİGDE KALMASI

Eskişehirspor'un sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olmasının ardından genç bir taraftar ligden düştüklerini sanıp gözyaşlarına boğuldu. Ancak diğer maçlarda alınan sonuçlar sebebiyle umutlarını son haftaya taşıyan Eskişehirspor'un lige tutunabilmesi için Gençlerbirliği'ni yenmesi ayrıca Medicana Sivasspor'un kazanıp, Gaziantepspor'un yenilmesi gerekiyor. Bu durumda otuz üçer puana ulaşacak üç ekipten Eskişehirspor, kendi aralarında yapılan maçlarda rakiplerinden topladığı 7 puanla iki takımı geride bırakacak.

MEDICANA SİVASSPOR'UN ŞANSI

Medicana Sivasspor'un ligde kalabilmesi için son hafta Fenerbahçe'yi mağlup edip, Eskişehirspor'un puan kaybetmesi ve Gaziantepspor'un yenilmesi lazım. Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Medicana Sivasspor ve Gaziantepspor sezonu otuz üçer puanla tamamlayacak. İki takım arasındaki maçlarda Medicana Sivasspor'un üstünlüğü bulunduğu için Sivas ekibi gelecek sezon da Süper Lig'de yer alacak.