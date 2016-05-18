Küme Düşen Mersin İdmanyurdu Borç Batağında!

Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün mali yapısı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunun hasıl olduğu ifade edilerek, borç kalemleri detayları ile açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin İdmanyurdu'nun borç tablosu şöyle:

"Kulüplere olan bonservis borçları, ayrılan futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, menajerlere olan borçlar, piyasa borçları, senet ödemeleri ve kulüp ihtiyaç giderleri 9 milyon 529 bin 371 TL. Mevcut futbolculara 65 bin TL. Peşinat ödemesi 7 milyon 505 bin 464 TL. Maaş ödemesi 2 milyon 38 bin 996 TL. Maç başı ödemesi 584 bin 500 TL. FIFA ve TFF nezdinde devam eden davalar toplamında 17 milyon 380 bin 539 TL. İcralar ve yerel mahkemelerde görülen dava tutarları olarak toplamda 13 milyon 435 bin 493 TL. Vergi dairesine taksitlendirilmiş olan ve düzenli ödemeleri yapılan 3 milyon 830 bin TL. SGK'ya taksitlendirilmiş ödemeler 943 bin 630 TL. Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'ne taksitlendirilmiş ödemeler 1 milyon 690 bin TL. Ayrıca yine Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'ne cari dönem borçları olarak toplam 3 milyon 352 bin TL. MESKİ'ye 625 bin TL. Banka kredi borcu 5 milyon 978 bin TL. Teknik Heyet ve personele olan borç 493 bin 200 TL. Yönetim kurulu borçları 12 milyon 756 bin TL."

Kulübün bugün itibariyle toplam borcunun iddia edildiği gibi 100 milyon lira değil, 80 milyon 207 bin 193 lira olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu borç kulübümüzün geçen sezon ligden düşmesi nedeniyle uğramış olduğu mali sekmelerin sonucudur. Buna karşılık TFF'den 2 milyon 650 bin lira ve Spor Toto'dan 375 bin lira alacağımız bulunmaktadır. Bunlar düşüldüğü zaman kalan toplam borcumuz 77 milyon 182 bin 193 TL.'dir."