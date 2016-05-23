Küme Düşen Eskişehirspor’lu Bekdemir Galatasaray Yolunda!

Eskişehirsporlu Engin Bekdemir gözünü İstanbul’a dikti. Ünlü menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Eskişehirsporlu futbolcunun geleceği ay sonuna kadar netlik kazanacak. Bulut, Engin Bekdemir’i ilk olarak Galatasaray’a önerecek. Genç oyuncu da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor.



Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda küme düşen Eskişehirspor’da futbolcular birer birer ayrılıyor. 2018 yılına kadar sözleşmesi devam eden Engin Bekdemir de kırmızı-siyahlı kulüp ile devam etmeme kararı aldı.



Menajer Ahmet Bulut ile anlaşan Engin Bekdemir İstanbul’da 3 büyük kulüpten birinin formasını giymek istiyor. Ay-sonunda dünya evine girecek 24 yaşındaki orta saha futbolcusu bu sezon ki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.



Eskişehirspor’da bu sezon 30 maçta 7 gol atan ve 4 asist yapan Engin Bekdemir’i menajer Ahmet Bulut ilk olarak Galatasaray’a önerecek. Sarı-kırmızılı kulübüpten gelecek cevaba göre Engin Bekdemir ve menajeri diğer alternatifleri değerlendirecek.



G.Saray'a sempati duyuyor



Engin Bekdemir 2009 yılında Tam Saha dergisinde verdiği röportajda Galatasaray’a sempati duyduğunu açıklamıştı.



Türkiye’de sempati duyduğun bir takım var mı?



Avrupa’daki başarılarından dolayı orada yaşayan insanlar gibi ailemin de benim de Galatasaray’a bir sempatisi var. Ancak ben bir futbolcuyum ve tribündeki taraftar gibi takım tutmuyorum. Tabii ki Türk takımlarını Avrupa’daki maçlarında destekliyorum ama kendi içindeki maçlarda daha çok oyuna bakıyorum.



Engin Bekdemir kimdir?



PSV Eindhoven ve Porto alt yapılarında oynayan Engin Bekdemir Türkiye’de ilk kez Kayserispor forması giymişti. Daha sonra Çaykur Rizespor’a transfer olan Bekdemir son olarak Eskişehirspor forması giyiyordu. A 2 Milli Takımı’na kadar yükselen genç oyuncu A Milli Takım hariç bütün yaş gruplarında forma giydi.