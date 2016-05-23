Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küme Düşen Eskişehirspor’lu Bekdemir Galatasaray Yolunda!

Bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremeyen Eskişehirspor’lu Engin Bekdemir Es-Es’den ayrılacak ve Galatasaray transferine sıcak bakıyor. Transfer detayları haberimizde.

Küme Düşen Eskişehirspor’lu Bekdemir Galatasaray Yolunda!

Eskişehirsporlu Engin Bekdemir gözünü İstanbul’a dikti. Ünlü menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Eskişehirsporlu futbolcunun geleceği ay sonuna kadar netlik kazanacak. Bulut, Engin Bekdemir’i ilk olarak Galatasaray’a önerecek. Genç oyuncu da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda küme düşen Eskişehirspor’da futbolcular birer birer ayrılıyor. 2018 yılına kadar sözleşmesi devam eden Engin Bekdemir de kırmızı-siyahlı kulüp ile devam etmeme kararı aldı.

Menajer Ahmet Bulut ile anlaşan Engin Bekdemir İstanbul’da 3 büyük kulüpten birinin formasını giymek istiyor. Ay-sonunda dünya evine girecek 24 yaşındaki orta saha futbolcusu bu sezon ki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Eskişehirspor’da bu sezon 30 maçta 7 gol atan ve 4 asist yapan Engin Bekdemir’i menajer Ahmet Bulut ilk olarak Galatasaray’a önerecek. Sarı-kırmızılı kulübüpten gelecek cevaba göre Engin Bekdemir ve menajeri diğer alternatifleri değerlendirecek.

G.Saray'a sempati duyuyor

Engin Bekdemir 2009 yılında Tam Saha dergisinde verdiği röportajda Galatasaray’a sempati duyduğunu açıklamıştı.

Türkiye’de sempati duyduğun bir takım var mı?

Avrupa’daki başarılarından dolayı orada yaşayan insanlar gibi ailemin de benim de Galatasaray’a bir sempatisi var. Ancak ben bir futbolcuyum ve tribündeki taraftar gibi takım tutmuyorum. Tabii ki Türk takımlarını Avrupa’daki maçlarında destekliyorum ama kendi içindeki maçlarda daha çok oyuna bakıyorum.

Engin Bekdemir kimdir?

PSV Eindhoven ve Porto alt yapılarında oynayan Engin Bekdemir Türkiye’de ilk kez Kayserispor forması giymişti. Daha sonra Çaykur Rizespor’a transfer olan Bekdemir son olarak Eskişehirspor forması giyiyordu. A 2 Milli Takımı’na kadar yükselen genç oyuncu A Milli Takım hariç bütün yaş gruplarında forma giydi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Engin BekdemirGalatasarayTransferYeni SezonSözleşmeAnlaşma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.