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Kulüpler Birliği'nden müjde! O yasak kalktı...

Kulüpler Birliği, geçtiğimiz sezonlarda uygulanan deplasman yasağının kalktığını açıkladı!

Kulüpler Birliği'nden müjde! O yasak kalktı...

 Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında siyasi partiler arasındaki yaşanan uzlaşma iklimine bir güzel örnek de futbol camiasından geldi.
2011-2012 sezonunda uygulanmaya başlayan deplasman yasağı, Kulüpler Birliği’nin oybirliği ile aldığı karar sonucunda 5 sezon sonra kalkıyor.

BASIN TOPLANTISI İLE AÇIKLADILAR

Kulüpler Birliği, bugün bir araya geldi. Toplantıda, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nun göreve devam etmesi kararı alındı. Karar sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Yönetim, büyük bir sürprize imza attı ve deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı.

YASAK 2011-2012 SEZONUNDA BAŞLAMIŞTI

Deplasman yasağı kararı, 2011-2012 sezonunun başında Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden şu şekilde duyurulmuştu: “Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin, 2011-2012 sezonunda birbirleriyle yapacakları tüm müsabakalarda, deplasman takım taraftarları alınmayacak. 4 kulübün de ‘misafir seyirci alınmaması’ kararı ile ilgili mutabakat içinde olduğu, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildi. Kulüpler tarafından alınan bu kararı kamuoyu ile paylaşırız.”

GÖKHAN GÖNÜL KADIKÖY'DE ALKIŞLANACAK

Fenerbahçe'den olaylı şekilde Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'de, 14. hafta oynanacak derbi maçta Kadıköy deplasmanında taraftarın karşısına yalnız çıkmamış olacak. Merakla beklenen maçta belli sayıda Beşiktaş taraftarı'da Gökhan Gönül'e destek verecek.

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