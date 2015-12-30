Küfürlü tezahürata dayanamayan hakem maçı yarıda bırakıp gitti

Tunus 1. Ligi'nde oynanan bir futbol müsabakasında yoğun bir şekilde küfürlü tezahürat olunca karşılaşmanın hakemi gözyaşlarına hakim olamayarak sahayı terk etti
Tunus 1. Futbol Ligi'nde CA Bizerte ile AS Marsa arasında oynanan maçta hakem taraftarların küfürlü tezahüratlarına dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu.
KÜFÜRLERE DAYANAMADI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Maçın hakemi Yassine Yarrouche, ev sahibi CA Bizerte taraftarlarının kendisine ettiği küfürlere dayanamayarak maçı yönetmeyi bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan hakeme futbolcular destek verdi. Hakemin yanına gelerek tesellide bulunan futbolcular, Yarrouche'ye moral vermeye çalıştı. Karşılaşmanın hakemi Yarrouche bir süre durup sakinleştikten sonra maçı yönetmeye devam etti.
Karşılaşma ise CA Bizerte'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.