Küçük Deniz Kızı heykeli fotoğraflarına facebook'tan yasak geldi

Facebook, Danimarka’nın simgesi haline gelen Kopenhag Limanı'ndaki “Küçük Deniz Kızı” heykelini “müstehcen” bularak, heykelin fotoğraflarını yayınlamayı reddetti.

Danimarkalı Sosyal Demokrat politikacı Mette Gjerskov bloğuna heykelin resminin bulunduğu bir link eklemek istedi. Ancak Facebook resmin yayınlanmasını sakıncalı bularak resmin “çok fazla açık ten yada gizli cinsel duygular” içerdiği mesajını gönderdi. Danimarkalı politikacı Facebook’un Danimarka’nın ulusal simgesi heykelin resmini yayınlamayı reddetmesini çok gülünç bulduğunu söyledi.

“Küçük Deniz Kızı” heykeli Danimarkalı sanatçı Edvard Eriksen tarafından yaratıldı ve 1913 yılında Kopenhag’ın Langelinie limanında bir taşın üzerine konuldu.

