Kötü gidişin faturası ikisine birden kesildi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, ligde ve Avrupa'da yaşanan hüsranın ardından gelen yoğun taraftar tepkisi üzerine, Mart ayında yapılacak mali genel gurulda, erken seçim kararı almaya hazırlandığı ortaya çıktı.





ADAY OLUP OLMAYACAĞINA SONRA KARAR VERECEK

Özbek'in, 1+1 yıllık Avrupa'dan men cezasının kesinleşmesi durumunda, mali genel kurulda erken seçim kararını üyelere açıklaması bekleniyor. Bu durumda Mayıs ayında seçimli kongre öngörülüyor. Dursun Özbek kongrede aday olup olmayacağına ise daha sonra karar verecek.

MALİ DURUMU DÜZELMEYİ HEDEFLİYOR

19 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda alacağı kararla erken seçim için düğmeye basacak olan Dursun Özbek, kongreye kadar mali sözlerini yerine getirip üyelerin karşısına gönlü rahat şekilde çıkmayı hedefliyor. Başkanın amacı 3 yıl üst üste zarar eden Sportif AŞ'yi ilk kez Mayıs ayında kâra geçmiş şekilde yeni yönetime devretmek.

MAYIS'TA GÖREVİ NOKTALAYACAK: ÖZBEK YOKSA DENİZLİ DE YOK!

Hamza Hamzaoğlu'nun ardından büyük umutlarla göreve gelen, ancak hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Mustafa Denizli , yönetimin erken seçim kararı alması halinde, Mayıs ayında görevinden ayrılmak zorunda kalacak. Lazio maçı sonrası tribündeki Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından istifa çağrısında bulunulan Denizli, ne pahasına olursa olsun sezonu tamamlamayı planlıyor. Tecrübeli hocanın, kendisinin en büyük destekçisi olan Dursun Özbek'in seçim kararı alması durumunda etik olarak yeni yönetimin önünü açmak için görevini kendi isteğiyle bırakacağı öğrenildi.

EKİBİNİ YENİLEYEBİLİR

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı, Mayıs ayında planlanan erken seçime kadar nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek. "Tamam" ya da "Devam" kararında camianın tutumu önemli rol oynayacak. Dursun Özbek gelişmelere göre ya ekibini yenileyip güven oyu almak için ya da çok yıprandığı düşüncesiyle yeni bir başkana görevi teslim etmek için kulübü seçime götürecek.

SARAY'DA SEÇİM EKSİK OLMUYOR

Habertürk gazetesinin haberine göre; 23 Mayıs 2015'teki genel kurulda Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan'ı rekor oy farkla geride bırakan Dursun Özbek, kulübün 36. başkanı olmuştu. Özbek, seçim kararı alması halinde bir yılını doldurmadan yeniden sandığa gidilecek. Eski başkan Ünal Aysal iki kez seçim kararı almış, ilkinde ekibini yenilemiş, diğerinde ise aday olmamıştı. Kulübü sağlıklı bir şekilde seçime götürmek hedefiyle 25 Ekim 2014'te başkanlığa gelen Duygun Yarsuvat, 7 ay sonra kendi yönetiminde başkan yardımcılığını üstlenen Dursun Özbek'e koltuğu devretmişti.