Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Koray Günter'in Kız Arkadaşı ile İnstagramda Paylaştığı Samimi Fotoğrafları Olay Oldu

Galatasaray'ın genç oyuncusu Koray Günter İnstagramda kız arkadaşı ile paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı

Koray Günter'in Kız Arkadaşı ile İnstagramda Paylaştığı Samimi Fotoğrafları Olay Oldu
 Galatasaray'ın genç oyuncusu Koray Günter İnstagramda kız arkadaşı ile paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla Borussia Dortmund'dan transfer ettiği ancak beklentilerin uzağında kalan genç savunmacısı Koray Günter, bütün çabalarına rağmen hocalarının gözüne giremedi.

ÖZEL YAŞAMIYLA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Koray, bu kez özel yaşamıyla gündeme geldi. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, kız arkadaşıyla çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

KISA SÜREDE BEĞENİLDİ

135 bin takipçisi bulunan Koray Günter'in kız arkadaşıyla olan samimi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Ancak, beğenenlerin yanı sıra olumsuz yorum yapanlar da oldu. Bazı taraftarlar, bonservisine 2.5 milyon Euro, kendisine ise 3.7 milyon Euro ödenecek olan genç futbolcuya tepki gösterdi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayInstagramKoray Günter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.