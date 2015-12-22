Koray Günter'in Kız Arkadaşı ile İnstagramda Paylaştığı Samimi Fotoğrafları Olay Oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla Borussia Dortmund'dan transfer ettiği ancak beklentilerin uzağında kalan genç savunmacısı Koray Günter, bütün çabalarına rağmen hocalarının gözüne giremedi.

ÖZEL YAŞAMIYLA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Koray, bu kez özel yaşamıyla gündeme geldi. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, kız arkadaşıyla çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.





KISA SÜREDE BEĞENİLDİ

135 bin takipçisi bulunan Koray Günter'in kız arkadaşıyla olan samimi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Ancak, beğenenlerin yanı sıra olumsuz yorum yapanlar da oldu. Bazı taraftarlar, bonservisine 2.5 milyon Euro, kendisine ise 3.7 milyon Euro ödenecek olan genç futbolcuya tepki gösterdi.