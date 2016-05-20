Konyasporun’un En İstikrarlısı Kaptanı Oldu

Ligde 2015-2016 sezonunu 3. sırada tamamlayarak, UEFA kupasına direkt katılma hakkını elde eden Torku Konyaspor'un, ligde en fazla görev alan oyuncuları açıklandı.







Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılarda bu sezon 34 lig maçının 33'ünde forma giyen Ali Çamdalı, 2 bin 937 dakika sahada kalarak takımın Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılarda bu sezon 34 lig maçının 33'ünde forma giyen Ali Çamdalı, 2 bin 937 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.



Bu futbolcuyu 32 maçta 2 bin 880 dakika ile Vukovic, 31 maçta 2 bin 790 dakika ile kaleci Serkan Kırıntılı, 33 maçta 2 bin 639 dakika görev alan Ömer Ali Şahiner takip etti.







A Takım kadrosunda yer alan Tomas Borek, genç kaleciler Emre Selen ve Ataberk Gürgen'in yanı sıra devre arası takımdan ayrılan Portekizli file bekçisi Mario Felgueiras ile genç oyuncu Emre Can Atila, Süper Lig maçlarında süre alamadı.





Devre arasında takıma dahil olan oyunculardan Skubic, ikinci devredeki 17 maçta da 90 dakika forma giyerken, Barry Douglas 12 maçta bin 6 dakika sahada kaldı.