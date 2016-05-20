Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Konyaspor’un En İyisi Traore

Spor Toto Süper Lig’in 34. Haftası evinden oynadığı Beşiktaş maçı ile sezonu kapatan Torku Konyaspor ligi 3. Sırada bitirerek UEFA Avrupa doğrudan gitme hakkı elde etti. Torku Konyaspor’un geride kalan 34 haftada en golcü ismi Abdou Traore oldu.

Konyaspor’un En İyisi Traore
Traore forma giydiği 30 maçta ağları 7 kez havalandırarak bu alanda takımının en iyisi olmayı başardı. 66 puanla kendi rekorunu kırarak UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gitme hakkını elde eden Torku Konyaspor'un golcü oyuncusu Traore, 30 maçta 7 gol aterken 1 de asist yaptı. Traore'yi 5'er golle Riad Bajic ve Samuel Holmen, 4'er golle Alban Meha ve Dimitar Rangelov takip etti. 

EN FAZLA FORMAYI ALİ ÇAMDALI VE ÖMER ALİ ŞAHİNER GİYDİ 

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği futbolcuların başında gelen takım kaptanı ve orta sahanın vazgeçilmezi Ali Çamdalı ile savunmanın sağında ve kanatlarda oynayabilen Ömer Ali Şahiner ise ligde 33'er maçta forma giyerek takımın bu alandaki liderleri oldu. 

Çamdalı ve Şahiner Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da takımlarının formasını 9'ar kez giydi. Ali Çamdalı, toplamda forma giydiği 42 maçta 3 gol atıp 1 asist yaparken, Ömer Ali Şahiner ise 42 maçta 3 gol atıp 8 asistlik yapmayı başardı. 


MEHA VE BOREK'LE YOLLAR RESMEN AYRILDI 

Öte yandan yeşil beyazlılarda takımdan ayrılacak ilk isimlerde belli oldu. Arnavut oyuncu Alban Meha ve Çek oyuncu Tomas Borek takımdan ayrılırken her iki futbolcuyuda takıma katkılarından dolayı kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından teşekkür plaketi verildi. Şan, her iki futbolcuyuda bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileğinde bulundu.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Torku KonyasporAbdou TraoreEn Golcü IsimUefa Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.