Konyaspor’un En İyisi Traore

Traore forma giydiği 30 maçta ağları 7 kez havalandırarak bu alanda takımının en iyisi olmayı başardı. 66 puanla kendi rekorunu kırarak UEFA Avrupa Ligi 'ne doğrudan gitme hakkını elde eden Torku Konyaspor 'un golcü oyuncusu Traore, 30 maçta 7 gol aterken 1 de asist yaptı. Traore'yi 5'er golle Riad Bajic ve Samuel Holmen, 4'er golle Alban Meha ve Dimitar Rangelov takip etti.

EN FAZLA FORMAYI ALİ ÇAMDALI VE ÖMER ALİ ŞAHİNER GİYDİ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği futbolcuların başında gelen takım kaptanı ve orta sahanın vazgeçilmezi Ali Çamdalı ile savunmanın sağında ve kanatlarda oynayabilen Ömer Ali Şahiner ise ligde 33'er maçta forma giyerek takımın bu alandaki liderleri oldu.

Çamdalı ve Şahiner Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da takımlarının formasını 9'ar kez giydi. Ali Çamdalı, toplamda forma giydiği 42 maçta 3 gol atıp 1 asist yaparken, Ömer Ali Şahiner ise 42 maçta 3 gol atıp 8 asistlik yapmayı başardı.



MEHA VE BOREK'LE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Öte yandan yeşil beyazlılarda takımdan ayrılacak ilk isimlerde belli oldu. Arnavut oyuncu Alban Meha ve Çek oyuncu Tomas Borek takımdan ayrılırken her iki futbolcuyuda takıma katkılarından dolayı kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından teşekkür plaketi verildi. Şan, her iki futbolcuyuda bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileğinde bulundu.