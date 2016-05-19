Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konyasporlu Alban Meha Suudi Arabistan’a Gidiiyor!
Konyaspor’daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Alban Meha sözleşmesinde yer alan maddeleri karşılayan Suudi Arabistan ekibine gidiyor.
19 Mayıs 2016 Perşembe 13:27
Alban Meha Torku Konyaspor ile son maçına çıktı. Beşiktaş maçında 61 dakika sahada kalan Arnavut oyuncu 61. dakikada oyundan çıktı.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR
Konyaspor ile olan anlaşması devam eden Arnavut oyuncunun sözleşmesinde ‘1 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesinin vardı. Suudi Arabistan ekibi bu maddeden yararlanarak oyuncuyu renklerine bağladı. Arnavut futbolcunun Torku Konyaspor’da çok mutlu olmasına ve önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları’nda mücadele edeceklerinden dolayı memnun olmasına rağmen 30 yaşında gelen bu büyük fırsatı değerlendirmek için Suudi Arabistan’a gitmeyi kabul etti.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig’de bu sezon özellikle kullandığı duran toplar ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Meha, oynadığı toplam 24 Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı toplam 6 maçta 5 gol 5 asistle ön plana çıkmıştı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.