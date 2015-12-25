Konyaspor'un hedefi kuruluş tarihini değiştirmek

Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor'un ilk olarak 1922 yılında kurulduğu hatırlatırken şunları söyledi:

"1922 Konya Gençlerbirliği ve 1923 Konya İdmanyurdu olmak üzere Konyaspor’u oluşturan bileşenler ortaya çıkmış. Şimdi en kısa sürede bu konuyla ilgili olarak Konyaspor tarihini bilen büyüklerilmizle toplantılar yapıp ardından ilk genel kurulda kuruluş tarihimizi 1922 olarak değiştireceğiz.''



Başkan an, bu tarih değişiminin ardından da hedeflerinin 100'üncü yılda 2022'de süper ligde şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti. Şan,''Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi artık Konyaspor’un da '2022 Büyük Konyaspor’ vizyonu var.''