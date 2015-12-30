Konyaspor tarihinin en parlak sezonunu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonunun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan Torku Konyaspor'da, tarihin en iyi ilk yarı performansı yüzleri güldürüyor.

Daha önce 2007-2008 futbol sezonunda 17 maçlık ilk yarıyı 25 puan ile tamamlayarak tarihinin en iyi ilk yarı puanına ulaşan Torku Konyaspor, bu rekoru bu sezon ligin ilk yarısını 26 puanla tamamlayarak kırmış bulundu.

"BUNUN DAHA İYİSİNİ DE YAPABİLİRDİK"

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı takımın 17 haftalık periyotta topladığı 26 puanla başarılı bir ilk yarı geçirdiğini söyleyerek, "Bundan sonraki hedefimiz zor geçecek ligin ikinci yarısında hem puansal anlamda hem de sıralama anlamında aynı başarıyı devam ettirebilmek. Bu sezon ilk yarı itibariyle topladığımız 26 puanla lig tarihimizin en iyi ilk yarı puanını toplamış bulunmaktayız. Bu bizim için çok güzel bir durum. Ancak bunun daha iyisini de yapabilirdik. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda yaşadığımız puan kayıplarımız yaşanmasaydı bugün daha fazla puan toplamış olabilirdik. Diğer taraftan baktığımızda deplasmanda aldığımız puanlarla telafi etmiş olduk" dedi.

Sezonun ilk yarısını iyi tamamlamanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir grafik çizdiklerini vurgulayan Baydar, "Kupada oynanan maçlarımızı kayıpsız kapattık. Bu yolda teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve her platformda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KONYA