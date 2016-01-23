Konyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi

SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Torku Konyaspor, sahasında Kayserispor'u Vukovic'in 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Zeki'nin sağdan ceza sahasına ortasında topa iyi takip eden Lopes'in kafa vuruşunu kaleci Serkan güçlükle topu kornere çeldi.
17'nci dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mbiala'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
43'üncü dakikada Meha havadan pasını savunma arkasına kaçan Traore'e kaleci Abdulaziz'i geçmek isterken yerde kaldı. Oyuncular ve yedek kulubesinde bulunan Teknik direktör Aykut Kocaman posizyonun penaltı olduğu iddasıyla tepki gösterirken hakem devam kararı verdi.
52'nci dakikada Rangelov'un soldan ceza sahasına ortasına haraketlenen Ömer Ali'nin topun gelişine şutunu kaleci Abdülaziz topu güçlükle çıkardı.
59'uncu dakikada çalımlarla sol çarpazdan ceza sahasına giren Biseswar'ın yerden şutu az farkla yandan auta çıktı.
62'inci dakikada Vukovic'in sağdan ceza sahasına ortasında kale direği önünde topla buluşan Mbamba'nın sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Topu defans uzaklaştırdı.
73'üncü dakikada Zeki'nin sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Sinan'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
88'inci dadikada Mbamba'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bajic, rakibi Mabiala'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararından sonra oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Mbiala da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
90'ıncı topun başına geçen Vukoviç meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşma Torku Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Büyükşehir Arena
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Serkan Gençerler (xx), İlker Takpak (xx)
TORKU KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Vukovic (xx), Ali Turan (xx), Mehmet Uslu (xx) Ömer Ali (xx), Holmen (xx), Ali Çamdalı (xx), Traore (xx) (Dk.61 Bajic x), Meha (xx) (Dk.61 Mbamba x), Rangelov (xx) (Dk.77 Halil İbrahim x)
KAYSERİSPOR: Abdülaziz (xx)- Zeki (xx), Mustafa (xx), Mbiala (xx), Ömer Bayram (xx), Furkan (xx), Sow (xx), Deniz (xx) (Dk.90 Oğulcan), Lopes (xx) (Dk.64 Mijailovic x), Bisesvar (xx), Derley (xx) (Dk.68 Sinan x)
GOL: Dk.90 (penaltı) Vukovic (Torku Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.88 Mbiala (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ali Çamdalı, Rangelov, Skubic, Ali Turan (Torku Konyaspor), Sow, Biseswar, Zeki, Mustafa (Kayserispor)