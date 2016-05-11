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Konyaspor Oyuncusu Ömer Ali Şahiner Evlendi

Torku Konyaspor’un orta saha oyuncusu Ömer Ali Şahiner evlendi, futbolcunun nikah şahitleri ise Konya Valisi, Konyaspor Başkanı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman oldu.

Konyaspor Oyuncusu Ömer Ali Şahiner Evlendi
Yeşil-beyazlı futbolcu, Ecem Şevval Binicioğlu ile hayatını birleştirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden  Torku Konyaspor'un orta saha futbolcusu  Ömer Ali Şahiner, dünya evine girdi.

Yeşil-beyazlı futbolcu, şahitliklerini  Konya Valisi  Muammer Erol,  Torku Konyaspor Başkanı  Ahmet Şan ve teknik direktör  Aykut Kocaman'ın yaptığı nikah töreninde, Ecem Şevval Binicioğlu ile evlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahını,  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı  Tahir Akyürek kıydı.

Düğün törenine,  Torku Konyaspor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri, Torku Konyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.
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KonyasporÖmer Ali ŞahinerEvlendiAykut Kocaman
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