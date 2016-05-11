Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konyaspor Oyuncusu Ömer Ali Şahiner Evlendi
Torku Konyaspor’un orta saha oyuncusu Ömer Ali Şahiner evlendi, futbolcunun nikah şahitleri ise Konya Valisi, Konyaspor Başkanı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman oldu.
11 Mayıs 2016 Çarşamba 20:35
Yeşil-beyazlı futbolcu, Ecem Şevval Binicioğlu ile hayatını birleştirdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un orta saha futbolcusu Ömer Ali Şahiner, dünya evine girdi.
Yeşil-beyazlı futbolcu, şahitliklerini Konya Valisi Muammer Erol, Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın yaptığı nikah töreninde, Ecem Şevval Binicioğlu ile evlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahını, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı.
Düğün törenine, Torku Konyaspor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri, Torku Konyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:KonyasporÖmer Ali ŞahinerEvlendiAykut Kocaman
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.