Konyaspor Nejc Skubic transferini bitirdi

Kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sağbek mevkisine transfer yaptıklarını belirten Baydar, "Slovenya'nın Domzale takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Nejc Skubic ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıl anlaştık. Skubic, bugün öğleden sonra Konya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa, oyuncumuzla sözleşme imzalayacağız. Takımımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Domzale ile bu sezon ligde 22 maça çıkan ve 2 gol atan Skubic, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, kupada da 3 maçta forma giydi.