Konyaspor Maçı için Şenol Güneş: “Hazırlık maçı gibi oynadık”

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Torku Konyaspor'a 2-1 yenilerek sezonu mağlubiyetle tamamlayan şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Torku Konyaspor'un oynamasına izin verdiklerini belirten Güneş, "Rakip ne kadar kazanma hırsıyla agresif oynadıysa, biz tam tersine hazırlık maçı gibi, sakatlık olmadan kazanma anlayışıyla oynamaya çalıştık. İkinci yarı iyiydik. Oyuna hakimdik ve pozisyonlarımız vardı. Maçın tamamına bakarsak, mağlubiyeti hak etmedik." dedi.



Güneş, sezonun son maçı olduğu için mazeretlere sığınıp, "Mağlup olduk." demeyi doğru bulmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncu sahaya çıkıyorsa, en iyisini yapmalı ve bunun için çalışmalı. Genel sezona bakıldığı zaman hepsine teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugünkü mağlubiyeti de doğru bulmuyorum. Biz bugün şampiyon olduk, sevinirsin bitti artık. Şampiyon olduğumuza göre bundan sonra şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Kolay kolay kaybetmeyeceğiz. Daha iyi futbol oynayacağız. Oynayan futbolcu, dün oynadığı oyundan daha iyi olacak. Şampiyon olduk eğlenelim, nasıl olsa şampiyon olduk hadi bırakalım düşüncesi kimseye bir şey vermiyor."

"Seneye de şampiyonluğun en büyük adayıyız"

Deneyimli teknik adam, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını aktardı.

Elde edilen başarının sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Başarıyı herkes sahiplenir. Önemli olan başarılı olduğunuz zamanki güzel değerleri sürdürülebilir hale getirmek. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Onun için çok çalışacağız. Seneye her takım bize karşı daha hırslı oynayacak. Eğer biz kendi futbolumuzu geliştirirsek, gelecek sezon da yine şampiyonluğun en büyük adayıyız. Yaptıklarımızın üstüne yenilerini koyarsak, şampiyonluk yine gelir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"EURO 2016'da biraz zorluk çekebiliriz"

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2016) şansını da değerlendirdi.

Beşiktaşlı 5 futbolcunun A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığının hatırlatılması üzerine Güneş, "Milli takım hepimizin. Türk Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını bekliyorum. İnşallah başarılı olacaklar. Grupta biraz zorluk çekebiliriz. Guruptan çıkabilirsek, daha üst turlarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bizim oyuncularımızın da orada başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.