Konyaspor ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile Torku Konyaspor kozlarını paylaştı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aykut Kocaman'ın ekibi Konyaspor, deplasmanda 2-0 kazanmasını bildi.
GOLLER VUKOVIC VE RANGELOV'DAN
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Jagos Vukovic ile 29'da Dimitar Rangelov kaydetti.
AKHİSAR EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ
Arka arkaya bulduğu gollerle skor avantajını ele geçiren Konyaspor, ilerleyen dakikalardaki başarılı savunmasıyla puanları kaptı. Akhisar bu sezon evinde ilk kez kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Akhisar, üst üste 4. maçında da 3 puan alamazken, 29 puanda kaldı. Konyaspor ise 29 puana çıkarak Akhisar'ı yakaladı.