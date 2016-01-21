Konyaspor - Kayserispor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Torku Konyaspor ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Torku Arena Stadyumunda karşılaşacak. Torku Konyaspor ve Kayserispor arasındaki müsabaka Lig TV ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Torku Konyaspor Kayserispor Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Torku Konyaspor Kayserispor Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Torku Konyaspor Kayserispor Maçı ne zaman saat kaçta?

Torku Konyaspor ve Kayserispor arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 23 Ocak 2016 Cumartesi günü Torku Arena Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 13.30 da başlayacak ve Torku Konyaspor Kayserispor Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Torku Konyaspor Kayserispor Maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tоrku Kоnyаspоr Kаysеrispоr Süper Lig 19. Hafta karşılaşması 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat: 13.30 dan itibaren Lig TV ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Torku Konyaspor Kayserispor Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.

Torku Konyaspor Kayserispor Maç özeti nasıl izlenir?

Torku Konyaspor Kayserispor Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.