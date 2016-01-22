Konyaspor - Kayserispor Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında konuk edeceği Kayserispor ile bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alırken, iki takım arasında oynanan 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Maçı Koray Gençerler yönetecek
orku Konyaspor'un 23 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nda Kayserispor iile oynayacağı 19.hafta maçında Koray Gençerler'in düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve İlker Takpak yaparken, maçın dördüncü hakemi Tarık Ongun olacak
Spor Toto Süper Lig'de 19.haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
23 OCAK 2016 CUMARTESİ
Saat 13:30 Torku Konyaspor-Kayserispor: Koray Gençerler
Saat 16:00 Mersin İ.Y.-Akhisar Bld.Spor: Bülent Birincioğlu
Saat 19:00 Osmanlıspor-Galatasaray: Halis Özkahya
24 OCAK 2016 PAZAR
Saat 13:00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Fırat Aydınus
Saat 13:00 Medicana Sivasspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık
Saat 16:00 Gaziantepspor-Bursaspor: Barış Şimşek
Saat 16:00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor A.Ş.: D.Ateş Bitnel
Saat 20:00 Trabzonspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
25 OCAK 2016 PAZARTESİ
Saat 20:00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa A.Ş.: Mete Kalkavan