Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 26. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsattı.



Bu kritik mücadeleye İstanbul bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar'ın atandığını hatırlatan Baydar, şunları kaydetti:



"İstanbul takımıyla oynayacağımız maça İstanbul bölgesi hakeminin atanmasının ardından başka takımlar gibi spor kamuoyu önünde yaygara koparmadan olaya sağduyuyla yaklaştığımızın bilinmesini istiyoruz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, kasıtlı olarak hata yapmadıklarını düşünüyor ve kendilerine güvendiğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Hakemlerimize de son haftalara girilen ligimizde oynanacak kritik maçları yönetirken hassas ve duyarlı olmaları konusunda büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatırız."