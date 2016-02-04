Konyaspor'dan Gültekin Gencer'e yaylım ateşi!

Yeşil-beyazlı kulüpten, Gültekin Gencer’in beyanatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın başkanın, takımımızın adını kullanarak, kendisinden çok şey beklenmesine rağmen sahada hiçbir varlık gösterememiş kaptanıSamuel Eto’o’ya dayandırdığı mesnetsiz, desteksiz ve gerçekle bağdaşmayan açıklamasını, Torku KonyasporYönetim Kurulu olarak esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.



Gültekin Gencer’in dün bazı basın yayın organlarında yer alan beyanlarının gündemi değiştirme çabasının dışında hiçbir anlam ifade etmediği savunulan açıklamada, sezona gündem oluşturan transferlerle başlayan, ligde şampiyonluk ya da Avrupa kupalarına gidebilmek için üst sıralar, Türkiye Kupası’nda ise kendi sahasında oynayacağı final karşılaşmasını kazanmayı hedefleyen Antalyaspor’un, Torku Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle hedeflerine ve hayallerine veda etmek zorunda kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Sayın başkanın, takımımızın adını kullanarak, kendisinden çok şey beklenmesine rağmen sahada hiçbir varlık gösterememiş kaptanı Samuel Eto’o’ya dayandırdığı mesnetsiz, desteksiz ve gerçekle bağdaşmayan açıklamasını, Torku Konyaspor Yönetim Kurulu olarak esefle kınıyoruz. Antalyaspor kamuoyuna söyleyecek sözü kalmayan sayın başkanın, yerel gündemi değiştirme ve yoğun tepkiler sonrasında hedef saptırma çabasına kulübümüzü dahil etmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Her şeye rağmen,spor kamuoyunun bilgisine sunduğumuz bu açıklamayı camiamıza duyduğumuz saygıdan ötürü sınırlar koyarak yayınlamayı uygun görüyoruz."