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Konyaspor'da 10 Yıllık Hasret Sona Erdi!

Tоrku Kоnyаspоr, Spоr Tоtо Süpеr Lig'in 20. hаftаsındа dün dеplаsmаndа Gаlаtаsаrаy ile 0-0 bеrаbеrе kalarak 10 yıl aradan sоnrа sаrı-kırmızılı dеplаsmаndаn puаnlа dönmеyi bаşаrdı

Konyaspor'da 10 Yıllık Hasret Sona Erdi!

 Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 10 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı deplasmandan puanla dönmeyi başardı.

Bu sezon ligde tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Torku Konyaspor, 10 yıl sonra Galatasaray deplasmanından puanla döndü. Dün Türk Telekom Arena Stadı'nda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar en son 2006-2007 sezonunda sarı-kırmızılı deplasmandan puanla dönmeyi başarmıştı. 2006-2007 sezonunun 8. haftasında Torku Konyaspor, deplasmanda sarı-kırmızılılarla ile 3-3 berabere kalmış o yıldan bu yana Galatasaray ile oynanan bütün deplasman maçlarından eli boş dönmüştü.

Torku Konyapor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Galatasaray deplasmanından hak ettikleri bir puanla dönmeyi başardıklarını söyleyerek, "Ligin ikinci yarısı itibariyle ligde maç kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Dün sahada 70 dakika boyunca rakibine göz açtırmayan bir Konyaspor sahadaydı. Takım olarak etkili bir oyun ortaya koyduk. Son dakikalardaki pozisyonlarla iki takıma da gidip gelen bir maç oldu. Neticede Galatasaray deplasmanından 1 paunla döndük. Ligdeki konumumuz itibariyle alınan bu puan bizi daha ileriye taşıyacaktır. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" dedi. - KONYA
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