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Konyaspor - Bursaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
Konyaspor lig maçında sahasında zor günler geçiren Bursaspor'u ağırlıyor, yeşil beyazlılar deplasmada oynayacakları maçta yeni teknik direktörleri ile temiz bir sayfa açmak istiyorlar 19 Aralık Cumartesi saat 16:00 başlayacak Konyaspor - Bursaspor Maçını Canlı İzle - Konyaspor - Bursaspor Maçı Hangi Kanalda? gibi bilgilere haber detayından ulaşabilirsiniz
17 Aralık 2015 Perşembe 15:20
Konyaspor lig maçında sahasında zor günler geçiren Bursaspor'u ağırlıyor, yeşil beyazlılar deplasmada oynayacakları maçta yeni teknik direktörleri ile temiz bir sayfa açmak istiyorlar 19 Aralık Cumartesi saat 16:00 başlayacak Konyaspor - Bursaspor Maçını Canlı İzle - Konyaspor - Bursaspor Maçı Hangi Kanalda? gibi bilgilere haber detayından ulaşabilirsiniz
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 16. hafta maçında Torku Konyaspor ile karşılaşacak. 19 Aralık Cumartesi günü 16.00'da Konya Büyükşehir Torku Arena Stadında başlayacak mücadele, Lig TV ekranlarından yayınlanacak.
MAÇ BİLGİLERİ
19 Aralık 2015 Cumartesi
MAÇ: Torku Konyaspor Bursaspor
SAAT: 16.00
STAT: Konya Torku Arena Stadı
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Oğuz Terzi, Serkan Olguncan
YAYIN: Lig TV
BURSASPOR KUPADA GALİP GELDİ
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'u 3-2 mağlup etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 44. dakikalarda Tomas Necid ve 75. dakikada Şamil Cinaz kaydetti. Büyükçekmece Tepecikspor'un golleri ise 49. dakikada Abdullah Topkara ve 90+ 4'üncü dakikada Adem Çalık'tan (penaltıdan) geldi.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, Büyükçekmece Tepecikspor ile 0 puanda kaldı.
TORKU KONYASPOR KUPADA TEK GOLLE KAZANDI
Ziraat Kupası G Grubunda mücadele eden Torku Konyaspor sahasında ağırladığı Kayserispor'u Dimitar Rangelov'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.
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