Konyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası ZTK Maçı A Haber Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Torku Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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Türkiye kupasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor, ilk mücadelede 2-1 galip geldikleri deplasman maçının ardından siyah beyazlı ekip karşısında kupa vizesi arıyor maç Perşembe günü saat 20:45'de A Haber ekranlarında naklen yayınlanacak!
01 Mart 2016 Salı 15:15
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Torku Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.