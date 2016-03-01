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Konyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası ZTK Maçı A Haber Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Türkiye kupasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor, ilk mücadelede 2-1 galip geldikleri deplasman maçının ardından siyah beyazlı ekip karşısında kupa vizesi arıyor maç Perşembe günü saat 20:45'de A Haber ekranlarında naklen yayınlanacak!

Konyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası ZTK Maçı A Haber Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Torku Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
 
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon antrenmanı yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve streching çalışması yaptı. Pas çalışması, top kontrol çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
 
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Konya ya giderek kampa girecek.

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