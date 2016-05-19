Konyaspor Beşiktaş Maçında Sakatlanan Necip Uysal Ameliyata Alındı!

Şampiyon Beşiktaş 'ın Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftada dün Torku Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Necip Uysal , menisküs ameliyat ı edildi.

Torku Konyaspor ile oynanan sezonun son maçında sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, gece geç saatlerde ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten Necip Uysal ile ilgili yapılan açıklamada, "Torku Konyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR'ında sol iç menisküs yırtığı tespit edildi. Gece acil olarak Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyata alınan oyuncumuza Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Artroskopik menisektomi uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Necip Uysal, bugün takımımızın şampiyonluk kutlamalarına katılabilecektir" denildi.