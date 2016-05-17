Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ’de geçen hafta oynanan Osmanlıspor mücadelesinden 3-1’lik galibiyetle ayrılarak bitime 1 hafta kala şampiyon luk ipini göğüsleyen Siyah-Beyazlılar, sezonun kapanışını bu akşam yapacak. Kara Kartal, saat 19.00’da Konyaspor’a Torku Arena’da konuk olacağı mücadelede şampiyon olarak tamamladığı 2015-16 sezonunu resmen kapatacak.

Yeşil-Beyazlılar karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, genç golcüsü Cenk Tosun önderliğinde rakibini yıkıp sıralamayı 82 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Konyaspor- Beşiktaş mücadelesi, bugün saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma LİG TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Güneş’ten ciddiyet vurgusu

Karşılaşma öncesinde oyuncularına ciddiyet uyarısı yapan teknik direktör Şenol Güneş, “Rakibimizi ilk yarıdaki maçta 4-0’lık skorla geçmiştik. Ama şimdi işler oldukça farklı. Rakibimiz o sürenin ardından oldukça formda bir takım oldu. Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacaklar ve bunun coşkusunu yaşıyorlar.

Kendi taraftarlarının önünde bir başka oynuyorlar. Hedefimiz olan şampiyonluğu 1 hafta erkenden kazandık. Şimdi sezona başladığımız gibi en iyi şekilde kapatalım. Rakibimizi yenip ardından rahat rahat şampiyonluğun keyfini çıkaralım” sözlerini sarf etti.

Yedekler ispat peşinde

Bu akşam görev yapacak Boyko, Alexis Delgado, Serdar ve Tolgay gibi isimler de ortaya koyacakları performansla göze girip, teknik direktör Şenol Güneş’e kendilerini yeni sezon öncesinde ispat etmeyi planlıyor. Takımdaki gelecekleri belirsiz konumda bulunan bu futbolcular, ellerindeki bu şansı iyi değerlendirmek istiyor.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan ,Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı ,Ali Çamdalı, Ömer Ali, Bajic, Traore, Halil İbrahim

Beşiktaş: Boyko, Serdar, Alexis, Tosic, İsmail, Gökhan, Necip, Tolgay, Sosa, Olcay, Cenk