Konyaspor Barry Douglas'ı ikna etmeyi başardı

Savunmanın soluna transfer yapacak olan Konyaspor, ilk olarak Portekizli Helder Lopes ile el sıkışmıştı.
Ancak futbolcu gelmeye hazır olmasına rağmen kulübü bonservis bedelinde fiyat artırınca görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Yeşil-Beyazlılar alternatif olarak listede bulunan İskoç oyuncu Barry Douglas’la prensipte anlaştı. 26 yaşındaki futbolcu Polonya ligi takımlarından Lech Poznan’da oynuyordu.
Savunmanın soluna transfer yapacak olan Konyaspor, ilk olarak Portekizli Helder Lopes ile el sıkışmıştı.