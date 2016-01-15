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Konyaspor Barry Douglas'ı ikna etmeyi başardı

İkinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Torku Konyaspor İskoç oyuncu Barry Douglas transferinde büyük yol katetti

Konyaspor Barry Douglas'ı ikna etmeyi başardı

 Savunmanın soluna  transfer yapacak olan Konyaspor, ilk olarak Portekizli Helder Lopes ile el sıkışmıştı. 



Ancak futbolcu gelmeye hazır olmasına rağmen kulübü bonservis bedelinde fiyat artırınca görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 



Yeşil-Beyazlılar alternatif olarak listede bulunan İskoç oyuncu Barry Douglas’la prensipte anlaştı. 26 yaşındaki futbolcu Polonya ligi takımlarından Lech Poznan’da oynuyordu.

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Barry Douglas
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