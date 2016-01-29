Konyaspor - Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda Torku Konyaspor ile oynanacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda H Grubu’nu 11 puanla Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Torku Konyaspor ile eşleşen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

HASAN Subaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular, sahada yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ile başlayan antrenmanı ısınma hareketleri ve pas çalışması ile sürdürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular daha sonra top kontrolüne dayalı pas çalışması ve yarı sahada atak organizasyonları çalıştı. Morais, atak organizasyonlarını oyuncularına uygulamalı olarak anlattı. Sürekli antrenmanın içinde yer alan Morais, taktikleri yerine getiremeyen oyuncuları sık sık uyardı.

Sakatlığı düzelen defans oyuncusu Diego takımdan ayrı sahada çalışırken, izinli olan takım kaptanı Samuel Eto’o antrenmana katılmadı.