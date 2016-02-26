Kolomeytsev karşılaşmayı değerlendirdi ve isyan etti!

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2-0'ın rövanşında UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Lokomotiv Moskova'da 27 yaşındaki orta saha Alexandr Kolomeytsev açıklamalarda bulundu.



Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rus futbolcu, "İyi oynadık. İkinci golü bulmak için fırsat da yakaladık ama garip bir gol kaçırdık. Utanç verici. Son dakikalardaki golden sonra iş daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.



Alexander Kolomeytsev, "Her maç Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız gibi oynarsak gelecek adına ışık görüyorum. Özellikle defansif olarak çok iyi işler yaptık" dedi. Oyuncu ayrıca İstanbul'daki maçta Vladimir Putin tişörtü giyen takım arkadaşı Tarasov'la ilgili gelen soruya da, "Aramızda bu konuyu konuştuk ancak bir şey söyleme gerek yok. Zaten birçok şey söylendi" sözleri ile yanıt verdi.