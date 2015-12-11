Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocam dövdü deyip karakola sığınan kadın tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen olayda karakola sığınan genç kadın eski kocası tarafından darp edildiğini söyledi, daha önce hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu anlaşılınca tutuklandı

Kocam dövdü deyip karakola sığınan kadın tutuklandı
 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen olayda karakola sığınan genç kadın eski kocası tarafından darp edildiğini söyledi, daha önce hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu anlaşılınca tutuklandı
Dürdane T. polis tarafından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt’ta 3 çocuğu ile birlikte oturan Dürdane T. polise ihbarda bulunarak eski eşi tarafından darp edildiğini söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dürdane T.’nin yüzünde ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Dürdane T. evine döndü.
KARAKOLDA ŞOK
Yediği dayağın ardından kardeşinin evinde kalmaya başlayan Dürdane T., daha sonra şikayet için gittiği karakolda büyük bir şok yaşadı. Karakolda dayak olayıyla ilgili ifadesi tamamlanan Dürdane T.’nin, yasa gereği yapılan UYAP sorgusunda, Adana’da görülen bir davada hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine, mağdur sıfatıyla karakola gelen Dürdane T. gözaltına alındı. Dürdane T.’nin bir cinayet davasıyla ilgili yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Dürdane T. cezaevine gönderildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
İstanbulEsenyurtHapis Cezası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.