Kocam dövdü deyip karakola sığınan kadın tutuklandı

Dürdane T. polis tarafından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt’ta 3 çocuğu ile birlikte oturan Dürdane T. polise ihbarda bulunarak eski eşi tarafından darp edildiğini söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dürdane T.’nin yüzünde ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Dürdane T. evine döndü.

KARAKOLDA ŞOK

Yediği dayağın ardından kardeşinin evinde kalmaya başlayan Dürdane T., daha sonra şikayet için gittiği karakolda büyük bir şok yaşadı. Karakolda dayak olayıyla ilgili ifadesi tamamlanan Dürdane T.’nin, yasa gereği yapılan UYAP sorgusunda, Adana’da görülen bir davada hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine, mağdur sıfatıyla karakola gelen Dürdane T. gözaltına alındı. Dürdane T.’nin bir cinayet davasıyla ilgili yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Dürdane T. cezaevine gönderildi.