Kocaeli Birlikspor’da Tarihi ceza

Kocaeli Birlikspor Kulübü Başkanı Fahrettin Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk hedefiyle kurulduğunu ancak yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle PTT 1. Lig'e çıkamadıklarını belirtti.



Kulüp olarak futbolculara ortalamanın çok üzerinde para ve prim verdiklerini belirten Kandemir, bu motivasyona rağmen şampiyon olamadıklarını ifade etti.

Play-off çeyrek finalinde karşılaştıkları Gümüşhanespor'la deplasmanda oynadıkları ilk maça 3-4 eksik futbolcuyla gittiklerini, rakipleriyle 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol ile penaltılarının verilmediğini öne süren Kandemir, şunları kaydetti:

"Daha sonra sahamızda tam kadro çıktığımız Gümüşhanespor maçında kaybediyoruz. Sen eksik gittiğin Gümüşhane'de berabere kalıyorsun, kendi sahanda tam kadro çıktığın maçta 3 gol yiyorsun. Yazık değil mi? Bunun izah edilebilir bir tarafı var mı? Onları Gümüşühane'de lig maçında 4-2 yenmişiz. Bu kadar sorumsuz, vurdumduymaz ve isteksiz bir takımla karşı karşıyayız."

19 futbolcuya 860 bin lira ceza kesildi

Kulüp yönetiminin, 19 futbolcuya kişi başı 30 ila 50 bin lira arasında olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası verdiğini aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

"Bu cezalar kızgınlıkla ya da öfkeyle alınmış kararlar değil. Bizim bir yönetmeliğimiz var. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) gönderilmiş. Her birinin ne olduğu belli ve bu futbolcuların da burada imzaları var. Biz de bunun gereğini yaptık. Ceza ve ödül kardeştir. Biz ödüllendirdik, teşvik ettik, destekledik ama bunun karşılığı alınmadığı zaman da cezasını verdik. Bu yönetmeliğe dayalı bir cezadır. Bu kadar basit. Kimseyi gözden çıkarmadık. Bu mantığın gereği. Kulüpler öyle batıyor zaten. Sadece veren kulüp olmaz. Kulüpler hem verecek hem alacak. Sonuca ulaşılmadığı zaman ceza verilir."

"Ortalamanın çok üzerinde para verdik, karşılığını alamadık"

Futbolcuların sadece maç başı alacaklarının olduğunu kaydeden Kandemir, "TFF'nin koyduğu bir kural yok ama teamül gereği 4 maçta bir para ödenir. Bizim verdiğimiz prim tutarı futbolcuların alacakları maç başı paradan daha fazla. Bundan sonraki süreçte sözleşmesi devam edenler var, bitenler var. Bu şu demek değildir, 'Biz futbolcularımızın canına okuyalım.', böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"2 milyon lira şampiyon primi alacaklardı"

İstanbulspor Kulübünün futbolcularına 90 ila 130 bin lira arasında para öderken, Kocaeli Birlikspor olarak 250-300 bin lira para ödediklerini dile getiren Kandemir, "Biz zaten futbolcularımıza ortalamanın üzerinde para verdik. Kentin şampiyon bir takıma ihtiyacı var. Harika bir stat yapılıyor. Kentin özlemi var. Biz bunun için doğru bir takım kurduk. Bu takım kazansaydı 2 milyon lira şampiyonluk primi alacaktı. PTT 1. Lig'e çıksaydık sponsor gelirlerimiz artacaktı. Hem kulübün hem de futbolcuların imkanları artacaktı. Bu kulübün yaşaması lazım. Yaşamanın yolu da beni kazandıracaksın ki, ben de seni kazandırayım. Hadise bu."

Fahrettin Kandemir, bazı futbolcuların alacakları için TFF Tahkim Kuruluna başvurabileceğine dikkati çekerek, "Tahkim Kurulunun ve TFF'nin kesinlikle kulübün yanında yer alması gerekir ki, kulüpler yaşayabilsin. Şu anda raporları hazırlıyorum. Üst yönetime sunacağım. Onların vereceği kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.