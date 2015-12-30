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Kjaer'in sözleri Galatasaraylıları kızdıracak

Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı yıldız Simon Kjaer tatil için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu

Kjaer'in sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
 Fenerbahçe’de forma giyen  Danimarkalı yıldız Simon Kjaer tatil için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu

Medicana Sivasspor karşısında attığı kafa golüyle Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren Kjaer, Danimarka’da hem Sivasspor’a galibiyeti getiren gol, hem de şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

“Bu takımda çok büyük potansiyel var”

Fenerbahçe ile ilk golünü kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Danimarkalı, “Maçta birçok pozisyondan yararlanamadık. Aslında çok daha rahat kazanabilirdik. İlk yarıyı galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Her maç üzerine koyarak ilerledik. Bu takımda çok büyük bir potansiyel var“ ifadelerini kullandı.

“Buna değdi”

Attığı golde kafasına aldığı darbe hakkında da konuşan Kjaer, “Maçtan sonra başım ağrıyordu. Ama kesinlikle buna değdi” dedi.

“Galatasaray devre dışı”

"Fenerbahçe gerçekten büyük takım mantalitesine sahip. Sadece kendimize bakıyoruz ve birinci sırayı almak için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray ile aramızda 10 puan fark var. Artık yarışta sadece Beşiktaş ile biz kaldık. Amacımız her maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu beklenti ve baskıyı seviyorum."

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FenerbahçeDanimarka
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